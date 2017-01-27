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    «Витязь» впервые в истории КХЛ выиграл 6 матчей подряд

    Теги Витязь КХЛ

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома победил «Трактор» (3:1).

    Клуб из Подольска продлил победную серию до 6 игр. Ранее «Витязь» выиграл у «Куньлуня» (2:1), «Ак Барса» (3:2), «Лады» (4:1), «Салавата Юлаева» (4:3 Б) и «Магнитки» (3:2).

    Одержать 6 побед подряд «Витязю» удалось впервые в истории КХЛ.

    В 54 матчах команда Валерия Белова набрала 86 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

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