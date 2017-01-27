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    КХЛ. Мозякин набрал 77-е очко в сезоне и установил личный рекорд результативности

    Теги Металлург Мг Сергей Мозякин КХЛ

    Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин оформил дубль в матче против московского «Динамо» (2:1).

    Таким образом, 35-летний хоккеист побил личный рекорд результативности в регулярном чемпионате КХЛ.

    В 55 матчах он набрал 77 (40+37) результативных баллов. В сезонах-2008/09, 2012/13 Мозякин набирал по 76 очков.

    Рекорд КХЛ по количеству очков в одном регулярном чемпионате принадлежит Александру Радулову, который в сезоне-2010/11, выступая за «Салават Юлаев», набрал 80 (20+60) очков.

    Добавим, что также в этом сезоне Мозякин установил новый рекорд КХЛ по количеству голов за регулярный чемпионат.

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