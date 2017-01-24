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    Андрей Коваленко: «Фанаты и люди, пригласившие их в раздевалку «Спартака», нанесли урон команде, игрокам и всей КХЛ»

    Теги Спартак болельщики происшествия Андрей Коваленко Алексей Жамнов КХЛ

    Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко высказался по поводу разговора хоккеистов «Спартака» с фанатами в раздевалке клуба.

    – Откровенно говоря то, что произошло вчера в «Спартаке», нас в профсоюзе шокировало. На несколько минут раздевалку клуба профессиональной лиги превратили в какую-то забегаловку. Мат, оскорбления соперников, угрозы – не могу поверить, что все это звучало с официальной территории клуба КХЛ, а потом было во всех спортивных СМИ. 

    – С кем-то из руководителей «Спартака» удалось инцидент обсудить?

    – По свежим следам пообщался с генеральным менеджером клуба Алексеем Жамновым. Он считает, что ничего особенного не произошло – мол, болельщики по душам поговорили с игроками, высказали им свои претензии. Жамнов – руководитель, его позиция вот такая, ему виднее...

    Могу сказать, что некоторые игроки КХЛ в шоке. В знаковом для России клубе произошли вещи, которые, повторюсь, никакого отношения к профессиональной этике не имеют. 

    – Можно объяснить вчерашний разгром «Спартака» в дерби с ЦСКА именно этим шоком?

    – Очевидно, что фанаты и люди, пригласившие их в раздевалку, нанесли урон всем – команде, ее игрокам, всей Лиге.

    Готов напомнить, что недавно подобные же события разворачивались в футбольном «Динамо» – и все мы знаем, какие сегодня проблемы у великого футбольного клуба, рухнувшего в первый дивизион. «Спартаку», который пару лет назад удалось возродить и вернуть в КХЛ, нельзя выходить на эту скользкую дорожку.

    – Тем не менее в Интернете кто-то фанатов поддержал – их активная позиция народу импонирует, люди полагают, что игроки в КХЛ не отрабатывают своих денег...

    – Болельщики бывают разными. Одни поддерживают свою команду и в беде, и в радости, а другие хулиганят или считают деньги в чужих карманах. Но не нужно никому завидовать. Поверьте, хоккеисты с пяти лет каждый день встают в пять утра и с утра до вечера тренируются – чтобы в 30 лет с кучей травм оказаться в абсолютно другой жизни, в которой очень часто ты никому уже не нужен. При этом есть фанаты, которые в пять вечера раз в неделю с цепями выходят на большую дорогу и считают себя хозяевами спортивной жизни. Они не имеют никакого морального права кого-либо чему-либо учить.

    – Профсоюз обсудил инцидент с КХЛ?

    – Вчера днем пообщался с одним из руководителей Лиги, высказал точку зрения профсоюза, примерно те же слова услышал в ответ. Вчера вечером Лига выступила с официальным заявлением, сейчас от имени профсоюза говорю я. Надеюсь, что подобных инцидентов в КХЛ больше не повторится, – сказал Коваленко. 

    «Ты че, не можешь повести за собой? Безногий, бл#». Фанаты «Спартака» настраивают игроков на матч с ЦСКА

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    Разговор фанатов «Спартака» с командой - это нормально?

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    • Да, поговорили по-мужски
      26%
    • Нет, это позор
      74%

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