Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко высказался по поводу разговора хоккеистов «Спартака» с фанатами в раздевалке клуба.

– Откровенно говоря то, что произошло вчера в «Спартаке», нас в профсоюзе шокировало. На несколько минут раздевалку клуба профессиональной лиги превратили в какую-то забегаловку. Мат, оскорбления соперников, угрозы – не могу поверить, что все это звучало с официальной территории клуба КХЛ, а потом было во всех спортивных СМИ.

– С кем-то из руководителей «Спартака» удалось инцидент обсудить?

– По свежим следам пообщался с генеральным менеджером клуба Алексеем Жамновым. Он считает, что ничего особенного не произошло – мол, болельщики по душам поговорили с игроками, высказали им свои претензии. Жамнов – руководитель, его позиция вот такая, ему виднее...

Могу сказать, что некоторые игроки КХЛ в шоке. В знаковом для России клубе произошли вещи, которые, повторюсь, никакого отношения к профессиональной этике не имеют.

– Можно объяснить вчерашний разгром «Спартака» в дерби с ЦСКА именно этим шоком?

– Очевидно, что фанаты и люди, пригласившие их в раздевалку, нанесли урон всем – команде, ее игрокам, всей Лиге.

Готов напомнить, что недавно подобные же события разворачивались в футбольном «Динамо» – и все мы знаем, какие сегодня проблемы у великого футбольного клуба, рухнувшего в первый дивизион. «Спартаку», который пару лет назад удалось возродить и вернуть в КХЛ, нельзя выходить на эту скользкую дорожку.

– Тем не менее в Интернете кто-то фанатов поддержал – их активная позиция народу импонирует, люди полагают, что игроки в КХЛ не отрабатывают своих денег...

– Болельщики бывают разными. Одни поддерживают свою команду и в беде, и в радости, а другие хулиганят или считают деньги в чужих карманах. Но не нужно никому завидовать. Поверьте, хоккеисты с пяти лет каждый день встают в пять утра и с утра до вечера тренируются – чтобы в 30 лет с кучей травм оказаться в абсолютно другой жизни, в которой очень часто ты никому уже не нужен. При этом есть фанаты, которые в пять вечера раз в неделю с цепями выходят на большую дорогу и считают себя хозяевами спортивной жизни. Они не имеют никакого морального права кого-либо чему-либо учить.

– Профсоюз обсудил инцидент с КХЛ?

– Вчера днем пообщался с одним из руководителей Лиги, высказал точку зрения профсоюза, примерно те же слова услышал в ответ. Вчера вечером Лига выступила с официальным заявлением, сейчас от имени профсоюза говорю я. Надеюсь, что подобных инцидентов в КХЛ больше не повторится, – сказал Коваленко.

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