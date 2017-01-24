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    НХЛ. Орлов стал третьей звездой дня

    Теги Торонто Вашингтон Сан-Хосе Патрик Марло НХЛ Дмитрий Орлов Фредерик Андерсен

    Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. 

    Третьей звездой назван защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, сделавший дубль в матче с «Каролиной» (6:1). 

    Второй звездой признан голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, сделавший шатаут в матче с «Калгари» (4:0) при 26 сэйвах. 

    Первой звездой стал форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло, сделавший первый в карьере покер в ворота «Колорадо» (5:2). Все 4 шайбы были заброшены в третьем периоде. 

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