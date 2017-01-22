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    Роман Ротенберг: «Есть вероятность, что на ЧМ-2017 Брагин войдет в штаб сборной»

    Теги сборная России молодежная сборная России Олег Знарок Валерий Брагин ЧМ-2017 Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал возможность включения главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина в тренерский штаб первой сборной на ЧМ-2017.

    «Вопрос будет обсуждаться позже: Олег Валерьевич, с Валерием Николаевичем примут решение.

    Есть вероятность, что он будет работать в таком же качестве, как и в прошлом сезоне», — сказал Ротенберг.

    ЧМ-2017 пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая.

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