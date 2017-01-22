Роман Ротенберг: «Есть вероятность, что на ЧМ-2017 Брагин войдет в штаб сборной»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал возможность включения главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина в тренерский штаб первой сборной на ЧМ-2017.
«Вопрос будет обсуждаться позже: Олег Валерьевич, с Валерием Николаевичем примут решение.
Есть вероятность, что он будет работать в таком же качестве, как и в прошлом сезоне», — сказал Ротенберг.
ЧМ-2017 пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая.
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