Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал возможность включения главного тренера молодежной сборной России в тренерский штаб первой сборной на ЧМ-2017.

«Вопрос будет обсуждаться позже: Олег Валерьевич, с Валерием Николаевичем примут решение.

Есть вероятность, что он будет работать в таком же качестве, как и в прошлом сезоне», — сказал Ротенберг.

пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая.