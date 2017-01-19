Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о выборе города, где пройдет Матч звезд КХЛ в 2018 году.

В этом сезоне Матч звезд принимает Уфа.

«Где лучше провести следующий Матч звезд? Надо исходить из интересов сборной.

Мы со Знарком рассматриваем предложение Дальнего Востока. Это самое ближнее расстояние до Южной Кореи (где пройдет Олимпиада – прим. Sports.ru), одинаковые часовые пояса.

Тренеры думают: или тренироваться в Новогорске и перелететь в Сеул, или уехать на Дальний Восток и готовиться там. Последнее слово именно за тренерами сборной. И регионы, и города, должны дать ответ: какие условия для размещения, проживания», – сказал Третьяк.

Ранее сообщалось, что следующий Матч звезд КХЛ примут Хельсинки, Астана, Владивосток или Казань.