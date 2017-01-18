Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов сделал 4 голевые передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:6 ОТ).

19-летний хоккеист поучаствовал в первых четырех голах уфимцев.

После возвращения с МЧМ Капризов принял участие в трех играх, отметившись в них 9 (2+7) баллами.

В нынешнем сезоне Капризов провел 41 матч в КХЛ и набрал 39 (17+22) очков.