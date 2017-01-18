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    «Ак Барс» – «Салават Юлаев». Капризов сделал 4 голевые передачи

    Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Кирилл Капризов

    Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов сделал 4 голевые передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:6 ОТ).

    19-летний хоккеист поучаствовал в первых четырех голах уфимцев.

    После возвращения с МЧМ Капризов принял участие в трех играх, отметившись в них 9 (2+7) баллами.

    В нынешнем сезоне Капризов провел 41 матч в КХЛ и набрал 39 (17+22) очков.

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