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    «Питтсбург» – «Вашингтон» – 8:7. Команды провели самый результативный матч в НХЛ с 2011 года

    Теги Питтсбург Вашингтон НХЛ

    Матч между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» (8:7 ОТ) стал самым результативным в нынешнем сезоне.

    Команды забили 15 голов на двоих, что на один больше, чем у «Каролины» и «Ванкувера» (8:6) в матче, состоявшемся 13 декабря. 

    Кроме того, это самый результативный матч НХЛ, начиная с октября 2011 года, когда «Виннипег» обыграл «Филадельфию» со счетом 9:8.

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