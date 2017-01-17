«Питтсбург» – «Вашингтон» – 8:7. Команды провели самый результативный матч в НХЛ с 2011 года
Матч между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» (8:7 ОТ) стал самым результативным в нынешнем сезоне.
Команды забили 15 голов на двоих, что на один больше, чем у «Каролины» и «Ванкувера» (8:6) в матче, состоявшемся 13 декабря.
Кроме того, это самый результативный матч НХЛ, начиная с октября 2011 года, когда «Виннипег» обыграл «Филадельфию» со счетом 9:8.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.