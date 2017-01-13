Мозякин забросил 36-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд Мозеса

Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин сделал дубль в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (6:3).

Для 35-летнего снайпера эти голы стали 35-м и 36-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, он повторил рекорд форварда Стива Мозеса, который забил 36 шайб за сезон в сезоне 2014/15, когда выступал за «Йокерит».

В 49 играх нынешнего сезона Мозякин набрал 69 (36+33) очков.