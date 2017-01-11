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    Голкипер «Сибири» Тэйлор получил сотрясение мозга после попадания шайбы в голову, находясь на скамейке запасных

    Теги Сибирь Северсталь травмы Константин Алексеев КХЛ Дэнни Тэйлор

    «Сибирь» сообщила о том, что голкипер Дэнни Тэйлор получил сотрясение мозга.

    «Дэнни Тэйлор не принимал участие в матче с «Северсталью», но по ходу игры Константин Алексеев случайно попал в него шайбой (возможно, был рикошет от клюшки игрока «Северстали»).

    Предварительный диагноз – сотрясение мозга у Дэнни», – говорится в сообщении на официальной странице клуба «ВКонтакте».

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