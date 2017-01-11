Известный канадский эксперт Дон Черри высказался по поводу поражения молодежной сборной Канады в финале МЧМ.

«Всегда помните, что мы лучшие. Я слушаю, что говорят на радио, читаю газеты... Канада лучше всех. Вы скажете, это не так? Вот что я вам отвечу.

Лучший вратарь – Прайс.

Лучший снайпер в этом сезоне – Кросби.

Лучший распасовщик – 19-летний Макдэвид.

Лучший бомбардир НХЛ – Макдэвид.

Лучший защитник – Бернс. Он должен выиграть «Норрис Трофи».

Тоффоли был лучшим в прошлом сезоне по полезности.

Среди защитников лучшим по «плюс-минусу» был Кэмпбелл (многие этого не знают).

А на вбрасываниях лучшим был Тэйвс.

Так что мы все равно лучшие. Кто-то скажет, за молодежную сборную США мог играть Мэттьюс. Но за Канаду могли играть шестеро, включая Макдэвида.

Я недоволен Федерацией хоккея Канады. Я много раз говорил, что они соблюдают излишнюю политкорректность при выборе состава: 9 человек из одной лиги, 7 из другой, 3 – из третьей и 2 из университетов. Так не должно быть. У нас нет таких проблем, когда мы выбираем состав на Олимпиаду, на Кубок Шпенглера...

Почему это работает на Олимпиадах? Там есть Бэбкок, он главный. Он смотрит игроков и выбирает их. Я точно знаю, что ему навязывали двух хоккеистов (не буду называть имен), а Бэбкок сказал: отправляйте их обратно, у меня они играть не будут.

Я могу поздравить молодежную сборную Канаду и тренера, они сделали, что могли. Но тренеру надо думать о сборной весь год, а он работает в юниорской команде.

Все мы знаем, что Федерация хоккея Канады зарабатывает большие деньги: 18 млн долларов в Монреале, 18 млн долларов в Торонто. Не знаю, что они делают с этими деньгами.

Федерация может нанять тренера на весь сезон. Например, Брента Саттера. Он дважды выигрывал МЧМ. Брент мог бы весь год ездить на матчи и следить за игроками.

Тогда бы мимо сборной не прошел бы такой форвард, как Сэм Стил из «Реджайны». Он в 23 матчах забил 27 голов и набрал больше 50 очков (сейчас у него 31+39 в 32 матчах – прим. Sports.ru). Как можно было его упустить?!

Или вы хотите сказать, что во всей OHL не нашлось ни одного защитника для сборной? В общем, нам нужен освобожденный тренер.

И молодежные чемпионаты мира должны вернуться в маленькие города, туда, где нет команд НХЛ. Болельщики юниорских команд не могут позволить себе билеты за 200 долларов. Давайте проводить МЧМ в Галифаксе, Саскатуне, Реджайне. В следующем году он будет в Баффало – половина болельщиков будет из Канады. Пора вернуться к корням, хватит уже наживаться на этом турнире.

По буллитам: у США был специалист – Трой Терри. Когда-то Тэйвс выиграли для нас матч по буллитам. Но вообще такие турниры не должны решаться в послематчевых бросках. Если надо – пусть играют три на три», – сказал Черри.