Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча за 3-е место против Швеции (2:1 ОТ) на МЧМ.

«Первый раз я играл за бронзовые медали, сколько работаю, поэтому новой была ситуация. Самым важным после вчерашнего матча было правильно подготовить ребят. И я считаю, что нам это удалось – с новыми эмоциями вышли на эту игру.

И если вчера удача от нас отвернулась, то сегодня повернулась к нам лицом», – сказал Брагин.

Россия — с медалями МЧМ. В седьмой раз