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    Валерий Брагин: «В матче со шведами удача повернулась к нам лицом»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная Швеции молодежный чемпионат мира Валерий Брагин

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча за 3-е место против Швеции (2:1 ОТ) на МЧМ.

    «Первый раз я играл за бронзовые медали, сколько работаю, поэтому новой была ситуация. Самым важным после вчерашнего матча было правильно подготовить ребят. И я считаю, что нам это удалось – с новыми эмоциями вышли на эту игру.

    И если вчера удача от нас отвернулась, то сегодня повернулась к нам лицом», – сказал Брагин.

    Россия — с медалями МЧМ. В седьмой раз

     

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