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    НХЛ. Кузнецов оштрафован на 2 тысячи долларов за симуляцию

    Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов

    НХЛ оштрафовала форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова за симуляцию.

    Штраф за симуляцию выносится в том случае, когда хоккеист пойман на этом во второй раз. Вторая подобная ситуация для россиянина случилась 29 декабря в матче против «Нью-Джерси».

    В первый раз Кузнецов был замечен в симуляции 20 ноября в игре с «Флоридой».

    Таким образом, Кузнецов заплатит штраф в размере 2 тысяч долларов.

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