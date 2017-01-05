НХЛ оштрафовала форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова за симуляцию.

Штраф за симуляцию выносится в том случае, когда хоккеист пойман на этом во второй раз. Вторая подобная ситуация для россиянина случилась 29 декабря в матче против «Нью-Джерси».

В первый раз Кузнецов был замечен в симуляции 20 ноября в игре с «Флоридой».

Таким образом, Кузнецов заплатит штраф в размере 2 тысяч долларов.