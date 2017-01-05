НХЛ. Кузнецов оштрафован на 2 тысячи долларов за симуляцию
НХЛ оштрафовала форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова за симуляцию.
Штраф за симуляцию выносится в том случае, когда хоккеист пойман на этом во второй раз. Вторая подобная ситуация для россиянина случилась 29 декабря в матче против «Нью-Джерси».
В первый раз Кузнецов был замечен в симуляции 20 ноября в игре с «Флоридой».
Таким образом, Кузнецов заплатит штраф в размере 2 тысяч долларов.
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