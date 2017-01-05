Официальный сайт представил тройку звезд очередного игрового дня.

Третьей звездой стал форвард Михаэль Грабнер, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Филадельфией» (5:2).

Второй звездой назван капитан Макс Пачиоретти, сделавший дубль в матче с «Далласом» (4:3 ОТ).

Первой звездой признан форвард молодежной сборной США Трой Терри, забивший 3 гола в послематчевой серии в полуфинальном матче МЧМ-2017 с Россией (4:3 Б).