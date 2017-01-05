НХЛ. Форвард молодежной сборной США Терри стал звездой дня
Официальный сайт НХЛ представил тройку звезд очередного игрового дня.
Третьей звездой стал форвард «Рейнджерс» Михаэль Грабнер, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Филадельфией» (5:2).
Второй звездой назван капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти, сделавший дубль в матче с «Далласом» (4:3 ОТ).
Первой звездой признан форвард молодежной сборной США Трой Терри, забивший 3 гола в послематчевой серии в полуфинальном матче МЧМ-2017 с Россией (4:3 Б).
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