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    НХЛ. Форвард молодежной сборной США Терри стал звездой дня

    Теги Рейнджерс Монреаль НХЛ молодежная сборная США Макс Пачиоретти Михаэль Грабнер Трой Терри

    Официальный сайт НХЛ представил тройку звезд очередного игрового дня. 

    Третьей звездой стал форвард «Рейнджерс» Михаэль Грабнер, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Филадельфией» (5:2). 

    Второй звездой назван капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти, сделавший дубль в матче с «Далласом» (4:3 ОТ). 

    Первой звездой признан форвард молодежной сборной США Трой Терри, забивший 3 гола в послематчевой серии в полуфинальном матче МЧМ-2017 с Россией (4:3 Б). 

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