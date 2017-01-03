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    КХЛ. «Авангард» примет московское «Динамо», СКА в гостях у минского «Динамо» и другие матчи

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    В первый игровой день регулярного чемпионата КХЛ в 2017 году пройдет 10 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Металлург Нк – Витязь
    Дата проведения
    3 января, 13.00, «Дворец спорта кузнецких металлургов»
    Онлайн матча Видео

     

    Сибирь – Локомотив
    Дата проведения
    3 января, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео

     

    Авангард – Динамо Москва
    Дата проведения
    3 января, 14.00, «Арена-Омск»
    Онлайн матча Видео

     

    Лада – Металлург Мг
    Дата проведения
    3 января, 16.00, «Лада-Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Ак Барс – Трактор
    Дата проведения
    3 января, 17.00, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Нефтехимик – Салават Юлаев
    Дата проведения
    3 января, 17.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео

     

    Динамо Минск – СКА
    Дата проведения
    3 января, 19.30, «Арена-Минск»
    Онлайн матча Видео

     

    Динамо Рига – Северсталь
    Дата проведения
    3 января, 20.30, «Арена-Рига»
    Онлайн матча Видео

     

    Слован – Амур
    Дата проведения
    3 января, 21.00, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Медвешчак – Куньлунь
    Дата проведения
    3 января, 21.00, «Дом Спортова»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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