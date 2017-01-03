КХЛ. «Авангард» примет московское «Динамо», СКА в гостях у минского «Динамо» и другие матчи
В первый игровой день регулярного чемпионата КХЛ в 2017 году пройдет 10 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 января, 13.00, «Дворец спорта кузнецких металлургов»
- Дата проведения
- 3 января, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 3 января, 14.00, «Арена-Омск»
- Дата проведения
- 3 января, 16.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 3 января, 17.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 3 января, 17.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
- Дата проведения
- 3 января, 19.30, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 3 января, 20.30, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 3 января, 21.00, «Словнафт-Арена»
- Дата проведения
- 3 января, 21.00, «Дом Спортова»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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