Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3 ОТ).

В овертайме россиянин отличился с передач Криса Летанга и Фила Кессела. Помимо гола, Малкин сделал в этой игре одну голевую передачу.

Таким образом, Малкин возглавил список бомбардиров лиги, набрав 43 (16+27) очка в нынешнем сезоне. Также 43 (14+29) результативных балла на счету форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.