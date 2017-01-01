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    НХЛ. Малкин набрал 43-е очко в сезоне и вышел на первое место в списке бомбардиров лиги

    Теги Питтсбург Монреаль Евгений Малкин видео НХЛ

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3 ОТ).

    В овертайме россиянин отличился с передач Криса Летанга и Фила Кессела. Помимо гола, Малкин сделал в этой игре одну голевую передачу.

    Таким образом, Малкин возглавил список бомбардиров лиги, набрав 43 (16+27) очка в нынешнем сезоне. Также 43 (14+29) результативных балла на счету форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

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