Генеральный менеджер «Салавата» Леонид Вайсфельд прокомментировал игру форварда Кирилла Капризова на МЧМ-2017 и высказался по поводу его возможного отъезда в .

«Такой результативностью я не удивлен, потому что и в «Салавате» он набирает достаточно очков. Другой вопрос, что результаты команды не радуют, пока турнир складывается не так гладко, и он как лидер несет за это ответственность. Он молодец, конечно, но я бы сейчас не обращал такого пристального внимания на результативность, все-таки надо учитывать разгром Латвии.

«Что касается его возможного отъезда в НХЛ уже летом, то у него контракт на следующий год. А вот через год, теоретически, он сможет уехать», – сказал Вайсфельд.