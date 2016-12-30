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    Леонид Вайсфельд: «Теоретически Капризов может уехать в НХЛ летом 2018 года»

    Теги Салават Юлаев молодежная сборная России Леонид Вайсфельд НХЛ молодежный чемпионат мира КХЛ Кирилл Капризов

    Генеральный менеджер «Салавата» Леонид Вайсфельд прокомментировал игру форварда Кирилла Капризова на МЧМ-2017 и высказался по поводу его возможного отъезда в НХЛ

    «Такой результативностью я не удивлен, потому что и в «Салавате» он набирает достаточно очков. Другой вопрос, что результаты команды не радуют, пока турнир складывается не так гладко, и он как лидер несет за это ответственность. Он молодец, конечно, но я бы сейчас не обращал такого пристального внимания на результативность, все-таки надо учитывать разгром Латвии.

    «Что касается его возможного отъезда в НХЛ уже летом, то у него контракт на следующий год. А вот через год, теоретически, он сможет уехать», – сказал Вайсфельд. 

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