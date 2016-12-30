Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 2 (1+1) очка в матче с (3:2 ОТ).

Таким образом, американец достиг отметки в 30 (18+12) набранных очков в 35 матчах. Результативная серия Мэттьюса достигла 5 матчей, в которых он набрал 7 (4+3) очков.

Это позволило ему сравняться с финским форвардом «Виннипега» в гонке бомбардиров среди новичков.