НХЛ. Мэттьюс набрал 30-е очко в сезоне и сравнялся с Лайне в гонке бомбардиров среди новичков
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 2 (1+1) очка в матче с «Тампой» (3:2 ОТ).
Таким образом, американец достиг отметки в 30 (18+12) набранных очков в 35 матчах. Результативная серия Мэттьюса достигла 5 матчей, в которых он набрал 7 (4+3) очков.
Это позволило ему сравняться с финским форвардом «Виннипега» Патриком Лайне в гонке бомбардиров среди новичков.
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