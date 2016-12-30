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    НХЛ. Мэттьюс набрал 30-е очко в сезоне и сравнялся с Лайне в гонке бомбардиров среди новичков

    Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Остон Мэттьюс Патрик Лайне

    Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 2 (1+1) очка в матче с «Тампой» (3:2 ОТ). 

    Таким образом, американец достиг отметки в 30 (18+12) набранных очков в 35 матчах. Результативная серия Мэттьюса достигла 5 матчей, в которых он набрал 7 (4+3) очков. 

    Это позволило ему сравняться с финским форвардом «Виннипега» Патриком Лайне в гонке бомбардиров среди новичков. 

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