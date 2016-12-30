Защитник молодежной сборной России Михаил Сергачев прокомментировал поражение от США (2:3) в матче МЧМ.

«В этом матче мы бросали намного больше, чем с канадцами, шли на добивание, но немного не везло. Где-то не хватило хладнокровия. В своей зоне сыграли не так, как нужно было – надо быть расторопнее, не проигрывать борьбу. Все бились, старались, играли в тело.

Вначале очень много удалялись, практически весь первый период играли в меньшинстве – так начинать игру очень тяжело. Надо было дожимать соперника во втором, в третьем периоде. Уверенность у нас есть, мы можем обыграть любого соперника», – сказал Сергачев.

Почему поражение от США – это не проблема