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    Михаил Сергачев: «Надо было дожимать США, мы можем обыграть любого соперника»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная США молодежный чемпионат мира Михаил Сергачев

    Защитник молодежной сборной России Михаил Сергачев прокомментировал поражение от США (2:3) в матче МЧМ.

    «В этом матче мы бросали намного больше, чем с канадцами, шли на добивание, но немного не везло. Где-то не хватило хладнокровия. В своей зоне сыграли не так, как нужно было – надо быть расторопнее, не проигрывать борьбу. Все бились, старались, играли в тело.

    Вначале очень много удалялись, практически весь первый период играли в меньшинстве – так начинать игру очень тяжело. Надо было дожимать соперника во втором, в третьем периоде. Уверенность у нас есть, мы можем обыграть любого соперника», – сказал Сергачев.

    Почему поражение от США – это не проблема

     

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