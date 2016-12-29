Тренер молодежной сборной США Моцко: «У россиян сильная команда, но нам все равно, как они играют»

Тренер молодежной сборной США Боб Моцко поделился мыслями в преддверии матча с командой Россией.

«Важным фактором станет то, насколько быстро сможем переключить голову после игры со словаками. Мы проводим много времени в атаке, потом смотрим, как действовали в защите, и видим, что это были неплохие матчи. Нужно будет поработать еще над игрой в меньшинстве.

Сборная России – сильная команда. Мы знаем силу этого соперника, но нам все равно, как они играют. Хотим стать лучшей командой и концентрируемся на себе», – сказал Моцко.

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