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    Тренер молодежной сборной США Моцко: «У россиян сильная команда, но нам все равно, как они играют»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная США молодежный чемпионат мира Боб Моцко

    Тренер молодежной сборной США Боб Моцко поделился мыслями в преддверии матча с командой Россией.

    «Важным фактором станет то, насколько быстро сможем переключить голову после игры со словаками. Мы проводим много времени в атаке, потом смотрим, как действовали в защите, и видим, что это были неплохие матчи. Нужно будет поработать еще над игрой в меньшинстве.

    Сборная России – сильная команда. Мы знаем силу этого соперника, но нам все равно, как они играют. Хотим стать лучшей командой и концентрируемся на себе», – сказал Моцко.

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