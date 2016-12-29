Артемий Панарин: «Овечкин столько забил из левого круга – мне надо лет 25, чтобы повторить такое!»
Нападающий «Чикаго» Артемий Панарин ответил на вопросы о своей игре.
– Как у вас получается забивать голы-красавцы из левого круга вбрасывания?
– Испуг. Просто бросаю, а они залетают.
– Как сил хватает, чтобы так убойно щелкать?
– Опять же, испуг.
– Как отреагируете, если мы переименуем эту точку из «офиса Овечкина» в «офис Панарина»?
– Во сне только можно переименовать. Сколько Саша оттуда забил – мне надо еще лет 25 играть, чтобы повторить такое! И то шансы невелики.
– А если перевести вас на правый фланг?
– Что ж, это идея. Только нужно тренироваться. Искать свободную точку, где еще никого не было, – сказал россиянин.
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