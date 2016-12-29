Нападающий Артемий Панарин ответил на вопросы о своей игре.

– Как у вас получается забивать голы-красавцы из левого круга вбрасывания?

– Испуг. Просто бросаю, а они залетают.

– Как сил хватает, чтобы так убойно щелкать?

– Опять же, испуг.

– Как отреагируете, если мы переименуем эту точку из «офиса Овечкина» в «офис Панарина»?

– Во сне только можно переименовать. Сколько Саша оттуда забил – мне надо еще лет 25 играть, чтобы повторить такое! И то шансы невелики.

– А если перевести вас на правый фланг?

– Что ж, это идея. Только нужно тренироваться. Искать свободную точку, где еще никого не было, – сказал россиянин.