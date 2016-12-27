Аналитик TSN Горд Миллер представил символическую сборную МЧМ всех времен.

В расчет принимались только выступления на самих турнирах.

От СССР/России туда вошли 7 представителей: вратарь Евгений Белошейкин, защитники Вячеслав Фетисов и Михаил Татаринов, форварды Павел Буре, Александр Могильный, Владимир Крутов и Александр Овечкин.

Также в команду попали 7 канадцев, 3 шведа и по 2 представителя ЧССР/Чехии, США и Финляндии.

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