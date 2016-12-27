Кубок Шпенглера. «Автомобилист» сыграет с «Градец Кралове», «Давос» против сборной Канады
В Давосе продолжается розыгрыш Кубка Шпенглера.
Кубок Шпенглера
Группа Торриани
Градец Кралове Чехия – Автомобилист Россия – 17.05
Положение команд: Лугано – 3 (1), Градец Кралове – 0 (0), Автомобилист – 0 (1).
Группа Каттини
Давос Швейцария – сборная Канады – 22.15
Положение команд: Динамо Минск – 3 (1), Давос – 0 (0), сборная Канады – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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