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    Кубок Шпенглера. «Автомобилист» сыграет с «Градец Кралове», «Давос» против сборной Канады

    Теги Автомобилист результаты сборная Канады Давос Кубок Шпенглера Градец Кралове

    В Давосе продолжается розыгрыш Кубка Шпенглера. 

    Кубок Шпенглера

    Группа Торриани

    Градец Кралове Чехия – Автомобилист Россия – 17.05

    Положение команд: Лугано – 3 (1), Градец Кралове – 0 (0), Автомобилист – 0 (1).

    Группа Каттини

    Давос Швейцария – сборная Канады – 22.15

    Положение команд: Динамо Минск – 3 (1), Давос – 0 (0), сборная Канады – 0 (1). 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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