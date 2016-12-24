Защитник ЦСКА Панин дисквалифицирован на 4 матча

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел один из эпизодов матча «Нефтехимик» – (1:3).

Защитник московской команды во втором периоде сфолил на нападающем Константине Макарове. Комитет оставил без изменения наложенное на игрока ЦСКА наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 минут + 20 минут).

Защитник дисквалифицирован на три матча. Также Панин обязан выплатить денежный штраф.

Поскольку удаление до конца матча стало для защитника повторным в нынешнем сезоне, на него дополнительно наложена дисквалификация на одну игру.

В общей сложности Панин пропустит четыре матча.