Защитник ЦСКА Панин дисквалифицирован на 4 матча
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел один из эпизодов матча «Нефтехимик» – ЦСКА (1:3).
Защитник московской команды Григорий Панин во втором периоде сфолил на нападающем Константине Макарове. Комитет оставил без изменения наложенное на игрока ЦСКА наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 минут + 20 минут).
Защитник дисквалифицирован на три матча. Также Панин обязан выплатить денежный штраф.
Поскольку удаление до конца матча стало для защитника повторным в нынешнем сезоне, на него дополнительно наложена дисквалификация на одну игру.
В общей сложности Панин пропустит четыре матча.
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