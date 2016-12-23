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    Виктор Шалаев: «Меньшиков и Григорьев усилят оборону. Больше никаких обменов не планируется»

    Теги Авангард Михаил Григорьев КХЛ Виталий Меньшиков Виктор Шалаев

    Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев поделился мыслями о защитниках Виталии Меньшикове и Михаиле Григорьеве, которые пополнят состав омской команды в ближайшее время.

    «В преддверии плей-офф необходимо усилить глубину линии обороны. Кроме того, эти обмены актуальны для нашей команды, поскольку в списке травмированных находятся защитники Дервук и Анелев.

    Наши новички – опытные мастера. Каждый из них способен проявить себя не только в защите, но и в нападении.

    Меньшиков – жесткий, силовой игрок. Он может побороться за шайбу на пятачке и у бортов, постоять за партнеров по команде.

    Григорьев обладает хорошим катанием и пасом. Он может подключиться в атаку.

    Уже к 25 декабря хоккеисты должны присоединиться к «Авангарду». Больше никаких обменов наш клуб не планирует», – сказал функционер.

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