Виктор Шалаев: «Меньшиков и Григорьев усилят оборону. Больше никаких обменов не планируется»
Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев поделился мыслями о защитниках Виталии Меньшикове и Михаиле Григорьеве, которые пополнят состав омской команды в ближайшее время.
«В преддверии плей-офф необходимо усилить глубину линии обороны. Кроме того, эти обмены актуальны для нашей команды, поскольку в списке травмированных находятся защитники Дервук и Анелев.
Наши новички – опытные мастера. Каждый из них способен проявить себя не только в защите, но и в нападении.
Меньшиков – жесткий, силовой игрок. Он может побороться за шайбу на пятачке и у бортов, постоять за партнеров по команде.
Григорьев обладает хорошим катанием и пасом. Он может подключиться в атаку.
Уже к 25 декабря хоккеисты должны присоединиться к «Авангарду». Больше никаких обменов наш клуб не планирует», – сказал функционер.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.