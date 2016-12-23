Генеральный менеджер Виктор Шалаев поделился мыслями о защитниках Виталии Меньшикове и , которые пополнят состав омской команды в ближайшее время.

«В преддверии плей-офф необходимо усилить глубину линии обороны. Кроме того, эти обмены актуальны для нашей команды, поскольку в списке травмированных находятся защитники Дервук и Анелев.

Наши новички – опытные мастера. Каждый из них способен проявить себя не только в защите, но и в нападении.

Меньшиков – жесткий, силовой игрок. Он может побороться за шайбу на пятачке и у бортов, постоять за партнеров по команде.

Григорьев обладает хорошим катанием и пасом. Он может подключиться в атаку.

Уже к 25 декабря хоккеисты должны присоединиться к «Авангарду». Больше никаких обменов наш клуб не планирует», – сказал функционер.