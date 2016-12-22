Стали известны данные по телерейтингу заключительного матча Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии.

По данным TNS Global, рейтинг трансляции матча на составил 1,7 при доле 4,5.

По данным канала, доли смотревших матч телезрителей-мужчин в возрастах от 25 до 59 лет и от 18 лет составили 7,2 и 7,5 соответственно.

Изначально данный матч должен был показывать Первый канал, но отказался от трансляции по ходу турнира. Рейтинг показанного на Первом канале в это время фильма «Красотка» составил 5,3 при доле 15,5.

Отметим, что доля – это процент зрителей, смотрящих канал, от количества зрителей, которые смотрят телевизор в данный момент времени. Рейтинг – процент зрителей, смотрящих канал, от всего количества российских телезрителей старше 4 лет.

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