Россия – Финляндия. Рейтинг игры на «Матч ТВ» составил 1,7, у фильма «Красотка» на Первом канале – 5,3
Стали известны данные по телерейтингу заключительного матча Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии.
По данным TNS Global, рейтинг трансляции матча на «Матч ТВ» составил 1,7 при доле 4,5.
По данным канала, доли смотревших матч телезрителей-мужчин в возрастах от 25 до 59 лет и от 18 лет составили 7,2 и 7,5 соответственно.
Изначально данный матч должен был показывать Первый канал, но отказался от трансляции по ходу турнира. Рейтинг показанного на Первом канале в это время фильма «Красотка» составил 5,3 при доле 15,5.
Отметим, что доля – это процент зрителей, смотрящих канал, от количества зрителей, которые смотрят телевизор в данный момент времени. Рейтинг – процент зрителей, смотрящих канал, от всего количества российских телезрителей старше 4 лет.
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