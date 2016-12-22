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    Россия – Финляндия. Рейтинг игры на «Матч ТВ» составил 1,7, у фильма «Красотка» на Первом канале – 5,3

    Теги Евротур сборная России рейтинги сборная Финляндии телевидение Первый канал Кубок Первого канала Матч ТВ

    Стали известны данные по телерейтингу заключительного матча Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии. 

    По данным TNS Global, рейтинг трансляции матча на «Матч ТВ» составил 1,7 при доле 4,5. 

    По данным канала, доли смотревших матч телезрителей-мужчин в возрастах от 25 до 59 лет и от 18 лет составили 7,2 и 7,5 соответственно. 

    Изначально данный матч должен был показывать Первый канал, но отказался от трансляции по ходу турнира. Рейтинг показанного на Первом канале в это время фильма «Красотка» составил 5,3 при доле 15,5.

    Отметим, что доля – это процент зрителей, смотрящих канал, от количества зрителей, которые смотрят телевизор в данный момент времени. Рейтинг – процент зрителей, смотрящих канал, от всего количества российских телезрителей старше 4 лет. 

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