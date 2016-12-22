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    «Магнитка» подписала контракт до конца сезона с 37-летним финским форвардом Санталой

    Теги Металлург Мг переходы Томми Сантала Войтек Вольски чемпионат Швейцарии Клотен Флайерс КХЛ

    Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с финским форвардом Томми Санталой, сообщается на официальном сайте клуба.

    Соглашение с 37-летним нападающим рассчитано до конца сезона. Ожидается, что он присоединится к команде в четверг в Братиславе. 

    «В связи с тем, что травма Войтека Вольски не позволит ему набрать игровую форму в нынешнем сезоне, руководством «Металлурга» было принято решение укрепить состав форвардом Томми Санталой», – говорится в сообщении клуба.

    В понедельник Сантала расторг соглашение с «Клотеном». В текущем сезоне 37-летний финский хоккеист набрал 33 (12+21) очка в 29 матчах швейцарского чемпионата.

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