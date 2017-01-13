Весь наш хоккей в самом крутом приложении КХЛ+ для iOS и Android

Все матчи, обзоры, статистика, турнирная таблица и календарь матчей – в лучшем приложении «КХЛ+» от Sports.ru

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– Яркие и актуальные фото;

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– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах;

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды – статусы и комментарии.

Скачать приложение КХЛ для iPhone / iPad

Скачать приложение КХЛ для Android