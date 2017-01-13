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    Весь наш хоккей в самом крутом приложении КХЛ+ для iOS и Android

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    Все матчи, обзоры, статистика, турнирная таблица и календарь матчей – в лучшем приложении «КХЛ+» от Sports.ru

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    C приложением «КХЛ+» вы получаете:

    – Текстовые онлайн-трансляции, свежие новости о всех командах лиги и турнире в целом;

    – Анонсы, интервью спортсменов, результаты и мнения экспертов;

    – Яркие и актуальные фото;

    – Возможность выбора любимой команды и получения всех новостей и материалов только о ней;

    – Полную статистику всех матчей КХЛ в режиме реального времени, а также статистику хоккеистов и команд;

     

    – Подробный календарь и турнирную таблицу;

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах;

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды – статусы и комментарии.

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