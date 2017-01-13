Весь наш хоккей в самом крутом приложении КХЛ+ для iOS и Android
Все матчи, обзоры, статистика, турнирная таблица и календарь матчей – в лучшем приложении «КХЛ+» от Sports.ru
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– Текстовые онлайн-трансляции, свежие новости о всех командах лиги и турнире в целом;
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– Яркие и актуальные фото;
– Возможность выбора любимой команды и получения всех новостей и материалов только о ней;
– Полную статистику всех матчей КХЛ в режиме реального времени, а также статистику хоккеистов и команд;
– Подробный календарь и турнирную таблицу;
– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах;
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды – статусы и комментарии.
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