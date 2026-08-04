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Как долго тренеры АПЛ занимают свою должность? 7 лет Артеты против месяца Арбелоа

В АПЛ произошла массовая тренерская перестановка. Перед сезоном-2026/27 сразу девять клубов сменили главных тренеров.

После ухода Эдди Хау из «Ньюкасла» в лиге осталось всего 11 команд, которые сохранили наставников с прошлой кампании. А специалистов, работающих в одном клубе уже несколько лет, и вовсе можно пересчитать по пальцам.

Этим и занялся Sky Sports. Эксперты подсчитали, сколько времени нынешние тренеры клубов Премьер-лиги занимают свои должности. Дольше всех свою службу несет Микель Артета, который проводит в «Арсенале» свой седьмой год.

Унаи Эмери работает с «Астон Виллой» уже более трех лет, как и Даниэль Фарке – с «Лидсом». Сразу десять коучей не пробыли в своих командах и года, для многих из них грядущий сезон станет дебютным в новом клубе. Ну а «Ньюкаслу» еще предстоит найти нового тренера – им, вероятно, станет Маттиас Яйссле. 

Новички долго продержатся? 

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