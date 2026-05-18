Мадридский «Реал» объявил об уходе Даниэля Карвахаля из клуба.

Испанский защитник провел 13 сезонов в команде, выиграв шесть титулов Лиги чемпионов, пять Суперкубков УЕФА, четыре трофея Ла Лиги, четыре Суперкубка и два Кубка Испании.

Лишь Лука Модрич превосходит Карвахалю по количеству титулов, завоеванных с «Реалом».

Фанаты гордятся.

💭 «Пугает, что сюда не пробрался Роналду».

💭 «Пережил Модрича, но не Мбаппе».

💭 «Идол, но все будут вспоминать лишь Роналду».

💭 «Супермен».

💭 «Легко стал бы первым, если бы не Камавинга и Тчуамени».