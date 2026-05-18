🫡 Карвахаль уходит из «Реала». Лишь один игрок в истории клуба взял больше трофеев, чем Дани
Мадридский «Реал» объявил об уходе Даниэля Карвахаля из клуба.
Испанский защитник провел 13 сезонов в команде, выиграв шесть титулов Лиги чемпионов, пять Суперкубков УЕФА, четыре трофея Ла Лиги, четыре Суперкубка и два Кубка Испании.
Лишь Лука Модрич превосходит Карвахалю по количеству титулов, завоеванных с «Реалом».
Фанаты гордятся.
💭 «Пугает, что сюда не пробрался Роналду».
💭 «Пережил Модрича, но не Мбаппе».
💭 «Идол, но все будут вспоминать лишь Роналду».
💭 «Супермен».
💭 «Легко стал бы первым, если бы не Камавинга и Тчуамени».
Не застал второе пришествие «спешлвана»