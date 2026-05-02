Клопп вернулся в Майнц. Встретился с особенными детьми

Юрген Клопп приехал в Германию по приглашению родного «Майнца». На своей арене клуб устроил мероприятие, направленное на помощь семьям с детьми с инвалидностью и особенностями развития.

Встречу с легендой немецкого футбола посетили около 80 семей. До официального начала мероприятия Юрген общался с маленькими гостями.

«Сегодня вечером речь идет совсем не о футболе. Сегодня я здесь для того, чтобы дети и их родители получили внимание, чтобы они почувствовали, что их видят, чтобы они почувствовали, что их ценят», – обратился Клопп к собравшимся.

Одной из гостей стала пятилетняя Антония, девочка родилась с синдромом Дауна. Малышка познакомилась с Клоппом и не хотела расставаться с новым другом на время его выступления. Антония забралась на сцену и побежала к Юргену – легенда взял ее на руки, так и просидел весь оставшийся вечер.

Какой же Клопп чуткий.