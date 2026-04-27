🎥 Фанат «Арсенала» попытался добраться до Гвардиолы через Сане. Просит уступить «канонирам» титул
Поклонники «Арсенала» идут на отчаянные меры. Перед игрой «Ман Сити» с «Саутгемптоном» в полуфинале Кубка Англии фанат «канониров» кричал Хосепу Гвардиоле: «Дай Артете выиграть лигу! Ты уже выиграл достаточно! Иди ## ###! Я тебя ненавижу! Ты разрушил мою жизнь!»
Болельщики придумывают и более изощренные схемы. Блогеры, поддерживающие «канониров», добрались до Турции, где встретились с Лероем Сане.
Один болельщик сказал экс-подопечному Гвардиолы: «Можно одну просьбу? Я фанат «Арсенала». Можешь ли ты позвонить Пепу и попросить, чтобы он позволил нам взять лигу?»
Лерой улыбнулся и, конечно, отказал.
А вот сфотографироваться с фанатами немец согласился.
Может, все же позвонит бывшему тренеру?