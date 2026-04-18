🎥 Мюллер исполнил бисиклету. Ветерану было страшно

Томас Мюллер поехал в Канаду не для отдыха на пенсии. На одной из тренировок раумдойтер исполнил удар бисиклетой. И хотя мяч не оказался в сетке, одноклубники бросились отмечать удар вместе с немцем.

Мюллер же схватился за поясницу и признался: «Мне было так страшно! Так страшно!»

В свой первый канадский сезон Томас привел «Ванкувер Уайткэпс» к победе в западной конференции и историческому финалу Кубка МЛС. Немец полезен для команды и в новой кампании – забил в двух из трех последних матчей «Уайткэпс».

А в перерывах между матчами Мюллер весело агитирует своих новых одноклубников болеть за его родную «Баварию».