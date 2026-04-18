Секрет победы «Баварии» над «Реалом» прост: мадридцев просто перебегали 🏃
«Бавария» разобралась с «Реалом» и все ближе к главному европейскому трофею. А как немцы сумели забить шесть голов королевскому клубу за два матча?
Есть повод считать, что дело в физике. В ответном матче хозяева с запасом перебегали испанцев.
Похоже на правду?
Дело не в том что перебегали, а в том что мадрид в плане защитных построений никакой.
То как бавария играла в самой штрафной мадрида… о чём говорить? Это тотальный футбол, превосходство внутри штрафной, время обдумать принять решение, это капут для любой команды!
И теперь вопрос, если это не мадрид позволил такое, а класс баварии, тогда мои поздравления, я не видел что бы кто то ещё так доминировал в штрафной соперника.
Моё мнение, кто выйдете победителем из пары ПСЖ бавария, тот и выиграет ЛЧ. Оба достойны играть в финале.
Тот матч мне напомнил бей беги, забиваем и без защиты играем как и матч МЮ Реал где счёт был где то 5-4 уже не помню точно.
и, кстати, критикуемый всеми беллингем больше всех в реале пробежал, оказывается.
Если бы в футболе выигрывали только те, кто больше пробежал, игра была бы совсем другой.
До удаления Бавария не смотрелась ни уверенно, ни сколько-нибудь сильнее.
Ниже отписавшиеся хейтеры традиционно набросили лживых сказок: контакт с ногой Диаса признали, как минимум, имевшим место после повторов, а логику решения перед третьим голом объяснили буквально на пальцах - Баварии дали шанс воспользоваться преимуществом. Команда успела сделать пасы, а после Кейн неудачно обработал мяч и упустил. Всё, никто после такого назад не отматывает назад на несколько пасов.
Кроме того, даже экс арбитр в итоге признал, что пенка на Менди была.