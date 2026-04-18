😲 Страшнейший привоз Эдерсона может стоить «Фенербахче» титула

В турецком футболе достаточно интриги, но экс-голкипер «Ман Сити» Эдерсон решил устроить блокбастер.

Бразилец защищает цвета «Фенербахче», который до последнего тура был на расстоянии двух очков от лидирующего «Галатасарая». И грубейшая ошибка Эдерсона на последних секундах игры с «Ризеспором» стоила «Фенеру» победы. Теперь «Галатасарай» может оторваться на четыре очка – за четыре тура до финиша.

Что же натворил этот парень…

Самое страшное – впереди их очный матч. Какая могла бы быть интрига…