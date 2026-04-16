«Бавария» в полуфинале ЛЧ, но немцы все равно недовольны – просят убрать Нойера 😠
«Бавария» в эпичном матче снова обыграла «Реал». Было очень сложно.
Это из тех случаев, когда проблемы на ровном месте создал один игрок – 40-летний Мануэль Нойер.
Голкипер сразу же дал гостям фору своей неточной передачей.
Позже Нойер принес в этот мир новый мем, неудачно сыграв после штрафного удара. Кстати, оба эпизода реализовал Арда Гюлер.
Теперь соцсети заполонили комментарии на немецком.
💭 «Нойер в режиме Кариуса. Невероятно, что против «Реала» вратари так часто лажают».
💭 «Как он ужасен».
💭 «Вернул должок спустя неделю».
💭 «Просто представьте, что он играет не в «Баварии». Какой была бы цена всех его ошибок?»
💭 «Сегодня на поле вышел Онана».
💭 «Пора в Турцию».
💭 «Из-за него мы можем проиграть финал».
А второй мячь Гюллера был почти не берущийся .
Винить Нойера во втором голе - бред 🤦
В этом весь Нойер , за это мы его и любим 🤗
Играющая легенда !
Напали на Нойера за привозы, смешно, ага)