«Бавария» в полуфинале ЛЧ, но немцы все равно недовольны – просят убрать Нойера 😠

«Бавария» в эпичном матче снова обыграла «Реал». Было очень сложно.

Это из тех случаев, когда проблемы на ровном месте создал один игрок – 40-летний Мануэль Нойер.

Голкипер сразу же дал гостям фору своей неточной передачей.

Позже Нойер принес в этот мир новый мем, неудачно сыграв после штрафного удара. Кстати, оба эпизода реализовал Арда Гюлер.

Теперь соцсети заполонили комментарии на немецком.

💭 «Нойер в режиме Кариуса. Невероятно, что против «Реала» вратари так часто лажают».

💭 «Как он ужасен».

💭 «Вернул должок спустя неделю».

💭 «Просто представьте, что он играет не в «Баварии». Какой была бы цена всех его ошибок?»

💭 «Сегодня на поле вышел Онана».

💭 «Пора в Турцию».

💭 «Из-за него мы можем проиграть финал».