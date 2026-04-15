🤔 Суперстранная сборная мира от Папена
Легенда французского футбола Жан-Пьер Папен собрал свою версию лучшей команды мира. Получилось ну очень необычно.
На воротах Майк Меньян.
В обороне Паоло Мальдини, Карлос Мозер, Лотар Маттеус и Мануэль Аморос.
Центр полузащиты: Деклан Райс, Рой Кин, Зинедин Зидан.
Фланги: Роналдиньо, Килиан Мбаппе.
Нападение: Жан-Пьер Папен.
Что думаете?
Всё говорят про одних и тех же с разницей в 1-3 игрока и все, и у многих предпочтения по главному клубу в жизни и сборной
Тут же собрана банда, кстати неизвестно как бы она играла и кто был бы примой