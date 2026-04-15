🫃 «Больше тренируйся, пухлый ублюдок!» Жесткий разговор Неймара с недовольными фанатами

«Сантос» не может победить уже два тура Кубка Судамерикана. Такими темпами можно пролететь и мимо плей-офф…

Именно это, только другим языком, недовольные бразильские фанаты высказали Неймару после матча с «Депортиво Реколета». Игра закончилась вничью 1:1. Неймар забил.

– Ты должен больше тренироваться, пухлый ублюдок!

– Я должен сам все делать? Заткнись! Я избалован? Я оставляю здесь все здоровье! Прояви немного уважения! – ответил Неймар.