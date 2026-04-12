🥴 Интернет сошел с ума? Бробби влепил Порро локтем по лицу и получил желтую – фанаты недовольны

В соцсетях рехнуться просто, но иногда хочется найти хоть какое-то объяснение происходящему. Даже в футболе.

В матче «Сандерленд» – «Тоттенхэм» произошел вполне обычный эпизод, который вызвал бурную фанатику реакцию. Педро Порро и Брайан Бробби активно боролись за мяч у боковой линии – испанец держал соперника и, очевидно, фолил. Но Бробби психанул и ударил соперника локтем по лицу и оттолкнул его.

Судья наградил футболиста «Сандерленда» желтой карточкой. Ожидаемо? Вопрос риторический.

А вот фанаты недовольны.

💭 «Наказан за то, что был сильным. Жалкое зрелище».

💭 «Порро еще и притворяется, не сомневаюсь».

💭 «Бробби получил желтую , потому что ему надоело, что Порро фолил. Судья – подонок».

💭 «Наказали жертву».

