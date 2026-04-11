😠 «Радиусы его поворотов напоминают фуру». Дьокереш снова бесит фанатов – еще и пожаловался на «сухое» поле в интервью 😧

«Арсенал» неожиданно проиграл дома «Борнмуту» и немного осложнил себе жизнь в АПЛ. Впереди шесть туров и очный матч с «Сити»…

Фанаты «канониров» критикуют все, что могут. Например, Виктора Дьокереша. Вряд ли кто-то удовлетворен лишь его голом с пенальти. Под раздачу попал дриблинг шведа. И бег. И повороты…

💭 «Как же он смешно бежит».

💭 «Мяч не ушел, но кого это интересует».

💭 «Радиусы его поворотов напоминают фуру».

💭 «Я не могу смотреть на этого парня в этой футболке».

А после матча швед пожаловался на слишком сухое поле…

Такая вот амфибия.