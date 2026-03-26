Пока клубный футбол ушел на международную паузу, Transfermarkt подсчитал, сколько очков за матч чемпионата в среднем набирали тренеры клубов Премьер-лиги. Портал изучил статистику 26 специалистов, руководивших командами АПЛ минимум в трех играх текущего сезона.

Лидером оказался Майкл Кэррик, при котором «Манчестер Юнайтед» одержал победу в семи из десяти матчей лиги, две встречи завершились ничьей. В среднем при Кэррике «красные дьяволы» набирает 2,30 балла за игру.

Микель Артета, занявший второе место, руководил «канонирами» во всех матчах сезона: его подопечные набирают 2,26 очков за встречу. Третьим предсказуемо оказался Пеп Гвардиола, чей «Ман Сити» с каталонцем на бровке набирает 2,03 балла за матч. В пятерке лучших нашлось место и для Лиэма Росеньора, который сейчас подвергается критике.

Лучшие тренеры АПЛ по набору очков в текущем сезоне

Худшими оказались двое – за пять матчей в АПЛ Игор Тудор и Эндж Постекоглу со своими командами в среднем набирали 0,20 балла за игру. Витор Перейра успел провести в АПЛ 15 матчей у руля двух клубов, его показатель – 0,47 балла за матч.

Две команды в текущем сезоне возглавлял и Эшпириту Санту, также вошедший в список худших по набору очков. Предсказуемо в рейтинг попали сразу четыре тренера , работавших с «Ноттингем Форест».

Худшиетренеры АПЛ по набору очков в текущем сезоне

