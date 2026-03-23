Самые результативные игроки в топ-5 Европы. В пятерке лучших – трое из «Баварии»

В матче 27-го тура Бундеслиги против «Униона» Харри Кейн забил свой 133-й гол в составе «Баварии» – результат позволил англичанину занять десятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. 

Нападающий в текущем сезоне забил уже 48 голов – из них 31 в Бундеслиге. Все свои пять голевых Харри отдал в рамках немецкого первенства. Если рассматривать исключительно форму в чемпионате, Кейн набрал 36 очков по системе «гол+пас» – пока это лучший результат сезона среди игроков топ-5 Европы.

В пятерке лучших «Баварию» также представляют Майкл Олисе и Луис Диас. Компанию мюнхенцам составили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, которых с начала сезона пресса называет главными конкурентами Кейна в борьбе за «Золотую бутсу». Примечательно, что в десятке нет представителей чемпионата Франции. 

Самые результативные игроки в топ-5 Европы

Результаты в национальных чемпионатах

В Бундеслиге осталось всего семь туров. Кейну нужно забить еще 11 мячей, если он хочет побить рекорд Роберта Левандовского по голам за кампанию. В сезоне-2020/21 поляк отличился 41 раз только в рамках чемпионата Германии. 

Кейн замахнется на рекорд?

