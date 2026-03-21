🎥 Санчес едва не привез нелепый гол. А после пропустил между ног

Роберт Санчес уже на 11-й минуте матча 31-го тура АПЛ против «Эвертона» заставил фанатов нервничать. Вратарь так неудачно сыграл ногами, что усилиями Бету был усажен на газон. В защиту Роберта – мяч он все же сумел выбить.

Фанаты теперь шутят, что в этом эпизоде Санчес возомнил себя Мануэлем Нойером в лучшие годы:

💭 «Что за ерунду творит Роберт Санчес? Мануэль Нойер-младший облажался».

💭 «Роберт Санчес пытался быть Мануэлем Нойером, но осознал, что он просто Роберт Санчес».

💭 «А я и не знал, что Мануэль Нойер был наставником Роберта Санчеса».

На 33-й минуте Бету все же сумел забить в ворота Роберта, мяч просвистел над головой вратаря.

Во втором тайме Санчес пропустил между ног – Бету вратаря вообще не жалеет.

Не самая лучшая неделя для голкипера лондонцев.