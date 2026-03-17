🎥 Анчелотти здорово испугал Жоао Педро. Тренер забыл о звезде, объявляя состав сборной

В недавнем матче с «Астон Виллой» Жоао Педро оформил хет-трик и отдал ассист, после бразилец отличился и в кубковой встрече с «Рексхэмом». Как же нападающий удивился, когда такой игры оказалось недостаточно для попадания в состав национальной команды.

Карло Анчелотти традиционно в прямом эфире назвал имена футболистов, которых тренер вызвал в сборную Бразилии на товарищеские матчи против Франции и Хорватии 26 и 31 марта. Имя звезды «Челси» Дон Карло так и не произнес.

Такое решение по Педро удивило и болельщиков, и журналистов. Лишь когда корреспондент попросил тренера назвать причину отсутствия Жоао в заявке, Анчелотти вспомнил о молодом нападающем.

Итальянец извинился за ошибку, раскрыл свою папку и наконец назвал имя звезды.

Как и многие бразильцы, Жоао смотрел эфир Анчелотти. Позже он рассказал, что пережил, когда не услышал своего имени:

«Когда он закончил зачитывать список, я подумал: «Черт возьми, я остался за бортом». Все начали звонить мне, да я был в полном замешательстве! Потом понял, что я все же в деле! Я нервничаю, испытываю трепет – все, как и после первого вызова в сборную. Я очень счастлив, ведь сейчас переживаю действительно особенный момент».

Выдыхай, Жоао.