Сборная лигового этапа ЛЧ по средней оценке. В команде никого из «Арсенала»

Лиговый этап текущего розыгрыша ЛЧ остался позади, уже состоялась жеребьевка 1/16 финала турнира.

Статистический портал WhoScored собрал символическую сборную лигового этапа, за основу взяли среднюю оценку футболистов за матч. Лучшим оказался Килиан Мбаппе, француз получил от портала самый высокий балл – 8,83. Кроме нападающего «Мадрида» до восьмерки добрался только Ламин Ямаль.

В команду также вошли Никита Хайкин, Киран Триппьер, Дэн Берн, Йошко Гвардиол, Алехандро Гримальдо, Доминик Собослаи, Витинья, Майкл Олисе и Харри Кейн.

По два представителя есть только у «Баварии» и «Ньюкасла». Любопытно, что в сборной не представлен «Арсенал» – «канониры» заняли первую строчку по итогам лигового этапа, одержав победу во всех восьми матчах.

Как объясните отсутствие в команде игроков «Арсенала»?