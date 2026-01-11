Состав лучших игроков «Барсы» и «Мадрида» по средней оценке за матч в лиге. Преимущество у «сливочных»

За победу в Суперкубке Испании сразятся «Барселона» и «Мадрид». Последнее класико закончилось победой «королевского клуба» со счетом 2:1, встреча прошла в рамках 10-го тура Ла Лиги.

Все же в чемпионате «блауграна» своего главного соперника опережает на четыре очка, в испанском первенстве прошло уже 19 туров.

Портал WhoScored перед класико в финале Суперкубка собрал комбинированный состав из игроков «Барсы» и «Мадрида», опираясь на средний балл футболистов в матчах текущего розыгрыша Ла Лиги.

Небольшое численное преимущество у «Реала»: Эдер Милитао, Федерико Вальверде, Альваро Каррерас, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Каталонцев в команде представляют Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Педри, Рафинья Диас и Ламин Ямаль.

Состав лучших игроков «Барсы» и «Мадрида» по средней оценке за матч

Кто из испанских грандов заберет первый трофей в 2026-м?