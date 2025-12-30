🚀 Сегодня Эмери может поставить вечный рекорд – «Астон Вилла» еще не выигрывала 12 матчей подряд. Обыграют «Арсенал»?

Сегодня исторический день для Бирмингема. «Астон Вилла» отправилась в Лондон, чтобы снова победить «Арсенал». Слишком громко?

Ситуация обязывает. Победа команды Унаи Эмери станет исторической для клуба – 12-й подряд, чего еще не было никогда.

Напомним, путь «Астон Виллы» к сегодняшнему матчу.

6 декабря «Астон Вилла» уже обыграла дома «канониров» со счетом 2:1. Повторят?