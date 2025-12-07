😩 Твое лицо, когда празднуешь уже 48-й титул в карьере. Месси точно в курсе, что выиграл МЛС?
«Интер Майами» выиграл МЛС. Чтобы вы понимали, вот последние четыре сезона клуба в лиге до прихода Лионеля Месси: 2020 – 19-е место; 2021 – 20-е; 2022 – 12-е; 2023 – 27-е.
Можно ли переоценить счастье фанатов соккера из Флориды? Можно, если вы Лионель Месси. Кажется, аргентинец вообще не в курсе праздника.
Июль 2023: Лео Месси переходит в «Интер Майами».
Декабрь 2025: «Интер Майами» с Лео Месси выигрывает Кубок МЛС.
Вброс этот сделал когда-то Ромарио (безусловный эксперт по психиатрии). С тех пор дурачки подхватили и пошло-поехало.
У Месси нет никакого аутизма, никто никогда ему такого диагноза не ставил.
Есть другой в пустыне, каждый 3,4 года всего 1 трофей выигрывает и то не официальный))