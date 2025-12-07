😩 Твое лицо, когда празднуешь уже 48-й титул в карьере. Месси точно в курсе, что выиграл МЛС?

«Интер Майами» выиграл МЛС. Чтобы вы понимали, вот последние четыре сезона клуба в лиге до прихода Лионеля Месси: 2020 – 19-е место; 2021 – 20-е; 2022 – 12-е; 2023 – 27-е.

Можно ли переоценить счастье фанатов соккера из Флориды? Можно, если вы Лионель Месси. Кажется, аргентинец вообще не в курсе праздника.