🎥 «Ливерпуль» на 96-й минуте упустил победу над «Лидсом» – 3:3. Забили шесть голов за тайм

«Ливерпуль» вновь не смог победить. В игре 14-го тура АПЛ против «Сандерленда» автогол Норди Мукиеле помог мерсисайдцам добыть ничью 1:1. А в следующем матче, против «Лидса», подопечные Арне Слота сами упустили победу в концовке встречи.

За тайм «Лидс» и «Ливерпуль» забили шесть мячей. Юго Экитике оформил дубль с разницей в две минуты – на 48-й и 50-й.

Преимущество в два мяча «Ливерпуль» умудрился растратить – команда пропустила все с той же разницей в две минуты: на 73-й Калверт-Льюин реализовал пенальти, а на 75-й счет сравнял Антон Штах.

На 80-й минуте Доминик Собослаи вновь вывел «красных» вперед.



Энтони Тэйлор добавил к матчу 9 минут. «Ливерпуль» был в шаге от победы, но на 96-й Ао Танака сравнял счет.

Лицо Слота после третьего пропущенного.

Фанаты «Лидса» в концовке кричали тренеру соперника классическое: «К утру ты будешь уволен».

Что думаете о результатах мерсисайдцев во втором сезоне Слота?