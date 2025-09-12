Игроки «Фулхэма» выбрали лучшего игрока в истории АПЛ 🤲🏼

Криштиану Роналду участвует не только в вечном споре с Лионелем Месси. Еще он претендует на звание лучшего игрока в истории АПЛ.

Если говорить о лаврах бомбардира или нападающего «Реала», то здесь все просто – у португальца нет конкурентов. А вот с английским чемпионатом вопросов гораздо больше – даже по статистике.

Сложным вопросом задался «Фулхэм», опросив собственных футболистов.

Победил с ощутимым перевесом Тьерри Анри. Криштиану – второй, Кевин де Брюйне – третий, а Салаха никто не вспомнил.